Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Флешмоб «Схід і Захід» розпочався у селі Кримське на Луганщині з відеопривітання рівненчанам, які постійно підтримують жителів прифронтової зони. Рівненські школярі теж вітали своїх візаві та продемонстрували зібрані для кримчан та бійців пакунки з «миколайчиками», які цього ж дня відправились на схід. Відеозв'язок підтримували офіцери цивільно-військового співробітництва оперативно-тактичного угруповання «Північ», які виступатимуть найближчим часом посланцями Святого Миколая.
«Сердечний уклін рівненчанам за їх щире серце і бажання допомогти ближнім, котрі хоча й знаходяться за 1200 кілометрів, але таки свої рідні, українські», – підкреслив офіцер групи ЦВС ОТУ «Північ» підполковник Сергій Яровенко.
Педагогічні колективи Рівненський НВК «Колегіум» та Кримської школи обмінялися словами підтримки та вдячності.