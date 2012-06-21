На Донбасі 21% жителів прифронтової зони або зовсім не мають аптеки, або там немає захисних засобів. «Після оголошення карантинних заходів перше, що постало на думку — забезпечити мешканців села Кримське безкоштовними захисними масками. Пошуки дали результат.
«Сьогодні сюди передали матеріали для пошиття масок гуманітарною місією «Проліска» та агентством ООН у Справах біженців. Є домовленість із чотирма місцевими жителями, які будуть шити захисні маски»,— повідомляє голова військово-цивільної адміністрації села Кримське Юрій Константінов.
Він вдячний усім, хто відгукнувся і не залишився байдужим до цієї проблеми.
У Кримську хоч є свій фельдшерський пункт та працює аптечний кіоск. Загальна ж ситуація у прифронтових селах і селищах набагато гірша.
Як повідомляє пресслужба представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, п'ята частина жителів прифронтової зони відзначила, що в їхньому населеному пункті немає жодної аптеки, а майже половина (45%) живуть у селах і містечках без лікарні. Таке експрес-опитування провела МОМ, щоб оцінити доступ до медицини, гігієни та харчування в умовах COVID-19, спрогнозувати економічний і соціальний вплив карантинних заходів і спланувати програми МОМ з реагування на наслідки пандемії.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»