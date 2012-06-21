Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Перша урочиста церемонія нагородження переможців рейтингу бюджетної прозорості «Кришталь року» серед українських об’єднаних громад та міст відбулася у столиці України.
У номінації «Найкраще залучення громадян до бюджетного процесу в місті» переможцем стали слобожанські Суми.
Окрім того, обласний центр відзначено також у номінаціях «Найбільш відкриті видатки» та «Кришталь року – місто».
«Кришталь року» – перша в Україні нагорода за бюджетну прозорість, що відображає стан речей у бюджетній сфері та вказує напрямки подальшої роботи.
Усього в оцінюванні за 34 критеріями взяли участь 50 об’єднаних громад та 37 міст.
Загалом номінантами премії стали 9 міст та 11 ОТГ.
Організатор рейтингу – консорціум проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки Представництва ЄС, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Уряду Канади, Фонду «Східна Європа», проекту ПРОМІС, Міжнародного фонду «Відродження» та інших.