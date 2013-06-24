У Кривому Розі запрацював ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. Це один із п'яти ліцеїв МВС України. Напередодні нового навчального року заклад відвідав Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Ми багато працювали, відбудовували, підбирали персонал, враховували минулорічний досвід. Все, щоб діти наших Героїв навчалися якісно та в найкращих умовах. Торік, поки тривала реконструкція та ремонтні роботи, діти навчалися у Дніпровському ліцеї МВС. Цьогоріч до Криворізького ліцею вступили 120 хлопців і дівчат. Всі вони – діти, чиї батьки, піклувальник, один з прийомних батьків або батьків-вихователів, рідні брати та/або сестри є військовослужбовцями, поліцейськими, рятувальниками, іншими працівниками органів сектору безпеки і оборони, які загинули, зникли безвісти, перебувають/перебували, стали особами з інвалідністю під час виконання обов’язків або які брали чи беруть участь у захисті України”, – зазначив Ігор Клименко.

Під час візиту Глава МВС поспілкувався з ліцеїстами. Більшість з них з Дніпропетровщини, зокрема з прифронтових громад. Є й ті, чия домівка залишилася на окупованій території Херсонщини та Донеччини. Разом із тим, серед першокурсників чимало спортсменів – 45 ліцеїстів є призерами районних та обласних змагань. Також Ігор Клименко познайомився із викладачами та вихователями нового навчального закладу.

“Вони щиро поділяють цінності МВС: підтримати дітей захисників, дати якісні знання і, головне, виховати свідомих та гідних патріотів України. До речі, вихователів ми підбирали ретельно з особливими вимогами: наявність бойового досвіду, педагогічний хист, лідерські якості та високий рівень відповідальності. Також обовʼязково залучаємо до освітнього процесу психологів, аби ліцеїсти легше пройшли адаптацію та почувалися впевненіше під час навчання”, – додав Міністр.

Загалом у новому ліцеї облаштовано 13 сучасних аудиторій, 69 кімнат зі зручними меблями та необхідною технікою, їдальня, яка приймає до 140 дітей одночасно, 9 зон для відпочинку, кімната, де діти зустрічатимуться з батьками, спортивні зали та майданчики, рекреаційні зони.

Особлива увага – безпековій складовій. На всіх розраховані укриття. У кожній кімнаті сховища є все необхідне для уроків і відпочинку дітей під час повітряних тривог.

“Діти вже заїхали в ліцей, готуються до нових умов: знайомляться одне з одним, облаштовуються у своїх кімнатах. Попереду в них – підготовчий курс та початок навчального року. Наша мета – щоб цей рік для дітей почався легко, цікаво і з відчуттям підтримки”, – написав Ігор Клименко.