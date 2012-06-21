Синиця — річка невеличка. 16-річному підліткові, який тонкою кригою подався за м’ячем і провалився під лід, вона здалася величезним океаном, з якого годі вибратися. Хоч надворі мороз і невеликий, вода льодяна. Намоклий одяг тягне на дно. Втомившись борсатися, хлопець став кликати на допомогу. Неподалік проходив житель села Антонівки Михайло Оборончук. Спробував дістатися до потерпілого, але марно: зрадлива крига затріщала під ним, і вода взяла Михайла в холодні обійми. Проламав лід, аби бути ближче до хлопця. Намагався рухатися до берега, але ноги й руки, ніби залізом, сковувала вода. Так тривало хвилин із 40.
Тим часом на березі стали збиратися односельці. Швидко принесли драбини, мотузку. Хоч і не одразу, а купальників таки витягли на берег. Надавши їм першу допомогу, селяни власним транспортом доставили підлітка у фельдшерський пункт, а потім і в Уманську центральну районну лікарню.