Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Про диво-яблуню у районному центрі Кролевець на Сумщині знають не тільки в усій окрузі, а й далеко за межами країни. Вона залишається справжнім природним дивом, яке приваблює туристів з усіх усюд. Ботанічній пам’ятці природи вже понад 220 років і розмножується вона від власних гілок, що вкорінюються в землю і вже розрослися на площі більш як десять соток.
Ось і в ці травневі дні яблуня вкрилася рясним цвітом, обіцяючи восени солодкий і соковитий урожай. Щоправда, торік дерево-кущ взяло перепочинок, а цьогоріч вирішило компенсувати пропущене. Як правило, цвітом вкривається половина насадження, а інша чекає своєї черги на наступну весну.
Авторові випадало бувати біля цього дива у різні пори року, і щоразу яблуня дарує незабутні враження і соковиті та духмяні плоди. Особливо восени, коли від яблук вгинаються гілки і працівники місцевої станції юннатів пригощають ними усіх гостей. Незрівнянний смак!