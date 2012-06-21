Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вчительський та учнівський колективи Кролевецької ЗОШ №5 на Сумщині одержали реальний практичний шанс капітально відремонтувати шкільну їдальню. Про це потурбувалися керівники ESE Investment AG Наталія та Олаф Кнаппе з Німеччини, які впродовж кількох останніх років співпрацюють з місцевою Кролевецькою ОТГ.
Вони вже передали половину зазначеної суми, а днями вручили сертифікат на всі 20 тисяч. За їхніми словами, приміщення школи – архітектурна пам’ятка, яку необхідно зберегти. Тож ремонт їдальні стане одним із етапів утримання приміщення в належному стані.