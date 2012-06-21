Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сучасний центр надання адміністративних послуг розпочав приймати громадян у приміщенні Кролевецької міської ради на Сумщині.
Відвідувачі нового міськрайонного закладу мають можливість отримувати майже 140 видів адміністративних послуг, які надають 14 працівників, з них двоє у віддалених населених пунктах Грузьке та Реутинці. Всі фахівці відповідно підготовлені до роботи, мають необхідні сертифікати.
Для відвідувачів тут створені всі необхідні умови. Потурбувалися також про дітей, для яких облаштований куточок, і осіб з обмеженими можливостями, аби ті не відчували проблем під час відвідування спеціалістів.