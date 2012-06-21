На курортних узбережжях Херсонщини оздоровчі заклади юридичних осіб задекларували до сплати на поточний рік 25,2 мільйона гривень податкових зобов’язань з податку на майно. Це плата за землю та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Таким став результат інвентаризації закладів відпочинку, проведеної фахівцями управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. Завдяки дієвій співпраці та спільній взаємодії з органами місцевого самоврядування до декларування та сплати податку на майно активно залучалися заклади оздоровчої сфери у курортних зонах Голопристанського, Генічеського та Скадовського районів. Бюджети місцевих громад додатково отримають 1,1 мільйона гривень податку на нерухоме майно та плати за землю від закладів відпочинку-юридичних осіб.
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