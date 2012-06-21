Рівень заборгованості киян за спожиті комунальні послуги нині, на жаль, сягає близько 6 мільярдів гривень. Київський міський голова Віталій Кличко сьогодні висловив вдячність тим киянам і керівникам підприємств столиці, які у цей нелегкий для усіх час віднайшли можливість погасити свої борги. Адже за квітень 2020 року рівень оплати у столиці за ці послуги становив понад 86%. А це на 6% більше, ніж у березні.
Він також зазначив, що ці кошти місту життєво необхідні. Адже столиця має розраховуватися за енергоносії, а також виплачувати зарплати працівникам аварійних бригад, ТЕЦ, насосних станцій та іншим фахівцям, які забезпечують безперебійну роботу інфраструктури міста. А це понад 20 тисяч комунальників столиці.
Віталій Кличко також подякував більшості киян, які дослухалися до порад влади, залишалися вдома та скористалися онлайн-сервісами для сплати за комунальні послуги. За час карантину муніципальними сервісами для цього скористалися на 15% більше киян, ніж було досі. А міське підприємство Центр комунального сервісу в період обмежень опрацювало понад 300 тисяч звернень від мешканців міста на різні онлайн-послуги.
Сьогодні у кількох соціальних мережах запущено проєкт «Навчіть рідних платити за комуналку онлайн». Там буде висвітлено перелік усіх ресурсів, за якими нині можна здійснити платежі, не виходячи з дому.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»