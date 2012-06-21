Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розвінчав фейк про те, що ніби то вже у квітні карантин в Україні, попередньо введений до 24 квітня, буде значно послаблений. Він зазначив, що, звісно, ми не можемо собі дозволити 2-3 місяці пролежати на дивані, адже економіку потрібно буде запускати. Тож про певне послаблення обмежувальних заходів йтиметься, але не раніше початку травня за умови позитивної динаміки захворюваності. «Але це точно не буде зроблено з 14 квітня», – наголосив Прем’єр-міністр.
Він повідомив, що 7 квітня ВООЗ звернулася до країн, де пандемія не поширилася дуже сильно саме через вчасно введений карантин, не припиняти його завчасно. Аби не звести усі досягнення нанівець. А Україна належить до переліку саме таких країн. Тому маємо продовжувати дотримуватися карантину.
Як надалі, можливо – з травня – країна поступово виходитиме з карантину, нині уряд розробляє та впорядковує чіткі плани. І у найближчий час вийде до людей з комунікацією про це.
Він також повідомив, що нині уряд завершує підготовку законопроєкту про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, адаптуючи його до викликів, які нині є перед нами. А це і збільшення грошового забезпечення медиків, і підтримка літніх людей і тих, хто через карантин залишився без роботи, малозабезпечених родин, українців, які перебувають у вимушених відпустках за власний рахунок та ін. Денис Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає цей проєкт.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»