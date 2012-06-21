Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Прибутки українських банків у квітні 2020 року становили 9,2 мільярда гривень. Про це повідомляє Нацбанк України у своїх даних, оприлюднених на сайті головного фінансового регулятора.
Чистий прибуток фінансових установ за січень-квітень 2020 року становив 25,2 мільярда гривень. Як повідомляють фахівці НБУ, це на 39,2% більше, ніж біло за відповідний період 2019 року
Сам же показник доходів фінансових установ за січень-квітень 2020 року становив 90 мільярдів гривень.
Як писав «Урядовий кур’єр», голова правління Нацбанку України Яків Смолій нещодавно заявляв про те, що фінансові установи, враховуючи істотне зростання ліквідності банківської системи та суттєве зниження облікової ставки, можуть надавати населенню та бізнесу кредити зі значно меншими річними відсотками. На його думку, приміром, іпотечні кредити для населення можуть бути не вищими за 10%.
Проте чимало керівників банків та провідні економісти України вважають, що враховуючи високі ризики надання таких позик, відсоткові ставки для бізнесу та населення не можуть бути такими низькими.
Нагадаємо, днями в Нацбанку України заявили, що, враховуючи економічні реалії сьогодення, спричинені пандемією коронавірусної інфекції, головний фінансовий регулятор вирішив змінити Стратегію розвитку фінансового сектору-2025.
Так, одним із головних питань, які повинні відобразитися у цьому документі, є кібербезпека у банківській сфері України. У Стратегії буде ретельно прописано, як українським фінансовим установам впроваджувати у практику міжнародні стандарти кібербезпеки.