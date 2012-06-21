Агентство Francetvinfo повідомило про те, що Національна комісія з інформатики та свобод (Cnil) вчора прийняла рішення заборонити систему розпізнавання осіб у двох ліцеях Ніцци і Марселя. Однак, місцева влада не згодна з цим рішенням.
У заяві Cnil йдеться, що пристрій з розпізнавання осіб, що стосується студентів, в основному неповнолітніх, який встановлюється з єдиною метою забезпечення доступу, не є необхідним або пропорційним для досягнення цієї мети. Тим більше, що є альтернативні і менш нав'язливі системи. Наприклад, присутність охорони в ліцеях сприяє «контролю за доступом в приміщення, запобігає проникненню сторонніх осіб і крадіжкам особистих речей. До того ж скорочує термін цих перевірок Таким чином, установка пристроїв «не може бути юридично обґрунтована».
У свою чергу, глава регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Рено Мушель (Renaud Muselier), який хотів створити віртуальні портали управління розпізнаванням осіб в ліцеях Ніцци і Марселя, а далі поширити цю практику на весь департамент, заявив, що не забуде про ініціативи та найближчим часом почне новий розгляд, який допоможе втілити нову систему безпеки в навчальних закладах. Так як, на його думку, прийняте Cnil рішення відкидає регіон в розвитку на 100 років назад.
З главою регіону згоден і мер Ніцци Крістіан Естрозі (Christian Estrosi). Він написав у Twitter, що рішення Cnil «засноване на застарілих принципах».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»