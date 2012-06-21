В одному з найстаріших професійно-технічних закладів Тернопілля Кременецькому професійному ліцеї діє навчально-практичний центр із професії «Швачка, кравець, закрійник». Два роки тому з обласного бюджету на придбання швацького обладнання для цього закладу надали 4,5 мільйона гривень. Крім навчання, тут надають послуги з ремонту одягу, пошиття постільної та столової білизни, підгинання тюлі й штор.
Тепер, під час пандемії коронавірусної хвороби, медичні працівники конче потребують захисних індивідуальних костюмів. Обласна рада ініціювала придбання 12 тисяч погонних метрів тканини. Її передали Кременецькому професійному ліцею, щоб пошити майже півтори тисячі таких костюмів для медиків Тернопільщини. Як зазначив голова облради Віктор Овчарук, собівартість одного такого виробу становитиме 80 гривень, на ринку ж він коштує майже 300 гривень.