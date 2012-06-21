Торік на початку квітня в межах медичної реформи на Сумщині створили Тростянецький центр первинної медичної допомоги. Саме напередодні цієї дати тут придбали автомобіль швидкої допомоги майже за 500 тисяч гривень. Як повідомила керівник центру Світлана Лобода, старі автомобілі віком майже 30 років уже не витримували ні критики, ні навантаження, тож нові особливо доречні.
Упродовж останнього року обсяг медичної субвенції для медичного закладу збільшився майже вдвічі, адже місцеві лікарі уклали угоди на обслуговування із 70% жителів громади, що й сприяло покупці. Частину коштів надала Тростянецька міська рада.
Нові автомобілі придбали днями в Ямпільській центральній районній лікарні. Відтепер тамтешні лікарі мають змогу швидко виїжджати на виклики не тільки в районний центр, а й у навколишні села, приймати пацієнтів у ФАПах та ФП, а за потреби доставляти хворих до ЦРЛ.