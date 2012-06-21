Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Відбудова сфери охорони здоров’я є частиною процесу відновлення критичної інфраструктури Луганщини. За останній час вдалося значно поліпшити матеріально-технічну базу районних та міських лікарень. Тим більш, що навантаження на них зростає. Наприклад, навантаження на Білокуракинську ЦРЛ, як і на інші районні лікарні області, значно збільшилося, оскільки з 19 тисяч населення району 10 тисяч – внутрішньо переміщені особи.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, у 2017 році тут було відкрито реанімаційне відділення на 4 ліжка для інтенсивної терапії; лапароскопічна операційна, де проводяться оперативні втручання за допомогою лапароскопічної стійки, що дозволяє поліпшити якість надання медичної допомоги. Оснащення лікарні продовжилося і в 2018 році: за перше півріччя придбано прилад низькочастотної електротерапії.
Але досить гострим для білокуракинської медицини залишається питання кадрового забезпечення – вакантними є 14 посад лікарів, 8 посад середнього медичного персоналу та 15 – молодшого.
Така ж проблема спостерігається і в інших медзакладах Луганщині.