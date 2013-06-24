За даними Держмитслужби, в липні Україна експортувала товарів на зовнішні ринки на понад $3,3 млрд, що на $167,8 млн (5,4%) більше, ніж у червні цього року. Усього за сім місяців 2025-го український експорт товарів становив понад $23 млрд.

Головною експортною статтею України залишаються товари сільського господарства та харчової промисловості. У липні вони сягнули $1,7 млрд — це більш як половина загального експорту. Значну частку експорту становлять залізна руда, окремі види продукції машинобудування та металургії.

За обсягом продукції в липні Україна експортувала 8,2 млн тонн товарів, серед яких 3,5 млн тонн — аграрна продукція. Порівняно із червнем зросли фізичні обсяги перевезення морським і автомобільним транспортом (+7,1% і +4,4% відповідно), проте знизилися перевезення товарів залізницею (-1,5%).

Найбільше в липні Україна експортувала за вартістю: олію соняшникову ($537,9 млн, або 464 тис. тонн); руду та концентрати залізні ($190,1 млн, або 3,0 млн тонн); пшеницю ($159,0 млн, або 732,8 тис. тонн); соєві боби ($151,0 млн, або 375,2 тис. тонн); кукурудзу ($145,0 млн, або 617,7 тис. тонн); проводи ізольовані ($108,2 млн, або 5,8 тис. тонн); м’ясо свійської птиці ($96,5 млн, або 34,1 тис. тонн).

Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером України. У липні до країн Євросоюзу експортовано товарів на $1,9 млрд (+10,1% до червня цього року). Найбільше українську продукцію купували Польща ($405,9 млн), Нідерланди ($201,8 млн), Німеччина ($199,8 млн), Іспанія($161,4 млн) та Італія ($142,5 млн).

Щодо інших країн світу найбільшими споживачами українського експорту стали Китай ($212,4 млн), Туреччина ($149,2 млн), Індія ($140,8 млн), Єгипет ($110,9 млн) та Молдова ($100,3 млн), повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.