У липні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 72,2 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП). Це майже вдвічі більше, ніж у червні (37,1 млрд грн). Залучені кошти спрямовуються насамперед на посилення обороноздатності країни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Середньозважена дохідність гривневих ОВДП за підсумками місяця склала 16,18%. Станом на 1 серпня в обігу перебувають державні облігації на понад 1,86 трлн грн. Найбільшими власниками залишаються комерційні банки — 47,2% та НБУ — 36%. Частка юридичних осіб становить 9,7%, фізичних осіб — 5%, нерезидентів — 1%, страхових компаній — 1%, а територіальних громад — 0,03%.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб в ОВДП зріс на 28% за рік (1 серпень 2025 року до 1 серпня 2024 року). Станом на 1 серпня громадяни України володіли ОВДП на понад 92,8 млрд грн, а юридичні особи - на понад 181,4 млрд грн.

З початку 2025 року завдяки випуску ОВДП до державного бюджету вже залучено близько 312 млрд грн. ОВДП - друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету України. Загалом із початку повномасштабного вторгнення ця сума перевищила 1,77 трлн грн в еквіваленті.

За підсумками першого півріччя 2025 року Мінфін оновив рейтинг первинних дилерів. Переглянути рейтинг первинних дилерів за обсягами придбання ОВДП на первинних аукціонах у першому півріччі 2025 року за посиланням.

Долучитися до підтримки фінансової стійкості України може кожен — військові облігації легко придбати через застосунок «Дія» або у банку чи брокера. Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн, 1000 доларів США або 1000 євро.

Як купити облігації через «Дію»: