У лісах Закарпаття в ці зимові дні здійснюють таксацію — підрахунок звірів. Зазвичай їх рахують не восени, як курчат, а взимку, бо в цю пору легше визначити кількість мешканців дикої природи. Це робляться зокрема під час шумового прогону: працівники лісогосподарства гучними криками змушують звірів утікати, а потім за їхніми слідами роблять висновки про кількість особин.
Нинішня безсніжна зима внесла корективи, змушуючи рахувати звірів візуально. Їхню кількість визначають і за слідами на землі, і за залишеним послідом. Похибка в підрахунках становить приблизно 5%. Цього достатньо для встановлення кількості червонокнижних тварин і лімітів для мисливців. Особливість лісів на Закарпатті порівняно з іншими регіонами — те, що значне поголів’я тварин оселяється поблизу кордону: там спокійніше і немає мисливців. Тут і кормова база для них краща, і вони розмножуються інтенсивніше.
В обласному управлінні лісового і мисливського господарства зазначають, що за останні пів року не зареєстровано африканської чуми свиней. Це дає змогу тваринам безперешкодно розмножуватися. Відчутно зросло поголів’я косуль.
Наявна на сьогодні статистика кількості тварин у лісах краю за Карпатами така: олень європейський — 1862 (приріст — 22 особини), муфлон — 218, козуля — 8449, лань — 137, ондатра — 746, бобер — 209, білка — 5589, вовк — 137, лисиця — 3229, борсук — 1308, видра — 460, куниця лісова — 2808, тхір темний — 756, кіт лісовий — 738, рись — 169, кабан — 2660, ведмідь — 112.