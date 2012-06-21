Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
На виставці представлені знаряддя праці, фотографії, нагороди лисичанських шахтарів, картини на шахтарську тематику.
Особливе місце займають експонати з особистої колекції міського голови Сергія Шиліна. Зокрема, шахтарські лампи і фіброві каски. Також працівниками музею створено онлайн-виставку «Шахти Лисичанська».
Як повідомляє музей, виставка названа «Пишаємося тобою, лисичанський шахтар» присвяченій 70-річчю святкування Дня шахтаря.
На відкриття виставки були запрошені ветерани вугільної промисловості, гірники, працівники закладів культури, жителі міста. Учасники заходу також переглянули фільм «Легенда про Шубіна» за мотивами одного з найстаріших шахтарських переказів Лисичанського краю.