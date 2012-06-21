Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У Лисичанську до Дня державного прапора та Дня Незалежності України місцеві жителі розпочали патріотичну акцію «Прапор в кожен дім».
«Порадувала активність наших громадян – вони приходять і беруть. І приємно було їх здивувати, що це безкоштовно», –каже активістка Софія Пащенко.
Організатори акції пропонують до Дня Державного прапора та Дня Незалежності України провести флешмоб «Прапор в кожний дім» – мріють, аби синьо-жовті полотнища розвивалися по усьому Лисичанську.