Змагання із судномодельного спорту вперше пройшли у Лисичанську на степовій Луганщині. Для участі у випробуваннях, які влаштували у тутешньому центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, зареєструвалися три десятки учасників із семи закладів освіти. Школярі мали власноруч виготовити моделі суден і виконати обов’язкову програму змагань, до якої входили перегони у мінібасейні прямохідних (класу ЕХ-300) та радіокерованих (класу міні EKO-250) моделей, а також аероглісерів-250. Ходові випробування передбачали точність проходження дистанції й кількість пройдених кіл за певною траєкторією за хвилину. Переможцями стали вихованці Лисичанського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Іван Шевченко та Михайло Лихошерст.
Захопливе дійство нікого не залишило байдужим. Як наголошують організатори, для місцевих дітлахів то був перший досвід змагань із судномодельного спорту в класі мінімоделей. Найважливіше, що хлопці не тільки навчилися виготовляти технічні моделі, користуватися інструментами, а й здобули досвід змагання і відчули смак перемоги, усвідомили власні сили й потенціал.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»