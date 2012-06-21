На Полтавщині суттєво посилили контроль за дотриманням законності в діяльності державних лісгоспів. Щотижня мобільні групи виїжджають і перевіряють на дорогах автотранспорт щодо перевезення лісопродукції. Зокрема такі перевірки пройшли в Полтавському, Диканському, Чутівському та Новосанжарському районах, у Чалівському і Руднянському (Полтавський район), Малоперещепинському лісництвах, що здійснюють заготівлю лісоматеріалів.
«Здійснили 536 перевірок транспортних засобів, що перевозять продукцію лісогосподарств. Виявили 9 фактів порушень вимог чинного законодавства при заготівлі та перевезенні зазначеної продукції, по 4 із них порушили кримінальні провадження», — розповів заступник начальника ГУ Національної поліції в Полтавській області Денис Захарченко.
За 8 місяців правоохоронці зареєстрували 62 кримінальні провадження, за які передбачена відповідальність згідно зі ст. 246 КК України «Незаконна порубка лісу». 21 особі повідомили про підозру вчинення кримінального правопорушення, закінчили досудове розслідування по 30 справах, які направили на розгляд до суду.
Певну роботу щодо недопущення крадіжок лісопродукції в лісгоспах проводять і податківці області, в яких на податковому обліку перебуває 21 суб’єкт господарювання. — З початку року ці лісопідприємства сплатили до бюджетів усіх рівнів 75,1 мільйона гривень, що майже на 30% більше, ніж за відповідний період минулого року, — повідомив начальник ГУ ДФС у Полтавській області Сергій Садовий.
Окрім того, контроль за лісогосподарською діяльністю на Полтавщині посилило Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області. За даними його начальника Ірини Салогуб, протягом 2017—2018 років вони перевірили діяльність 6 лісгоспів, виявивши порушень на 4,7 мільйона гривень. Із яких фінансові порушення, що призвели до втрат, становлять 1,5 мільйона гривень.
Наразі підприємства відшкодовують завдані державі збитки. 33 посадовці, які повинні були здійснювати контроль за діяльністю лісогосподарств, однак дивилися на порушення крізь пальці, самі понесуть адміністративну відповідальність. Матеріали чотирьох ревізій передали правоохоронцям, за двома — розпочали досудові розслідування.