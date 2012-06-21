Цієї зимової пори у хвойних лісах Полісся гаряча пора для лісівників. Вони збирають урожай шишок, щоб отримати насіння для нових лісових насаджень. За аналогією з хліборобами, які добре знають, що для високого врожаю потрібне добірне зерно, у лісі родоначальниками нових сосен і ялин стають тільки найкращі елітні дерева. З них у період із кінця грудня до початку березня струшують шишки, доки вони ще не розкрилися від теплого сухого повітря й не пустили за вітром легенькі насінинки-крильчатки.
Вони дуже потрібні лісівникам Житомирщини, для яких вже непорушне правило — стовідсоткове лісовідновлення на площах рубок. На відміну від колись традиційних хвойних монокультур, нові ліси змішані, що гарантує кращу стійкість до примх природи і мінімізує пошкодження комахами-шкідниками. Однак сосни і ялини для Полісся найважливіші лісові культури, що входять до переліку головних деревних порід на 75—85% засаджуваних площ.
Загалом у держлісгоспах області щороку заготовляють 1,5 тонни насіння вічнозелених красунь. Для цього потрібно зібрати аж 150 тонн шишок. У кожній з цих природних шухлядок для насіння — 12—22 зернятка. Тільки дві третини з них життєздатні, а тому для отримання грама елітного насіння потрібно принаймні 100 шишок, які висушують, жорстко дотримуючись температурного режиму. Після цього сировина надходить до спеціальних пристроїв-барабанів, за допомогою яких витрушують легенькі делікатні насінинки.
Частину з них використають навесні для посіву, а решту покладуть у резервний фонд, бо далеко не щороку ліс радує щедрим урожаєм добірних шишок. У кожній трилітровій банці, в яких лісівники зберігають насіння хвойних дерев, 375 тисяч мінікрильчаток. Вирощеного із цієї кількості насіння садивного матеріалу достатньо для 50 га хвойних лісів і ще більших площ змішаних із хвойними насадженнями.
На жаль, нині держлісгоспи, що заготовляють насіння деревних порід, роблять це тільки для власних потреб, бо для його реалізації обов’язковий спеціальний сертифікат. Однак запровадивши цю необхідну вимогу, в державі не спромоглися розробити механізму видачі цього документа, образно кажучи, вкотре заблудившись між трьома соснами, насіння яких лісівники не мають змоги реалізовувати з вигодою для себе і користю для всіх нас.