Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття прямих рейсів із Харкова до столиці Великої Британії.
«Перельоти розпочнуться 13 листопада 2018 року та здійснюватимуться тричі на тиждень – по вівторках, четвергах та суботах. Орієнтовна вартість квитка в один бік складе 1219 гривень», – повідомили в департаменті економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації.
Цього року з харківського аеропорту розпочато низку авірейсів, зокрема, новими стали маршрути до Мілану, Дортмунда, Тбілісі, Барселони, Ріміні та Катовіце. Wizz Air здійснює з Харкова перельоти в Дортмунд та Катовіце, а також планує в листопаді 2018 року відкрити рейс до Відня.
Збільшення кількості напрямків перельотів відбилося на зростанні пасажиропотоку аеропорту. У червні 2018 року він склав 114,6 тисячі пасажирів, що на 38% більше, ніж торік цього ж місяця. Цей показник є рекордним.