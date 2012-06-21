Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Лісівники активно готуються до найвідповідальнішої роботи в лісокультурному виробництві — лісокультурної кампанії 2020-го року. Приміром, у Лисянському лісгоспі заплановано виконати заходи з лісовідновлення на площі 45,7 гектара та лісорозведення — на площі 9,7 гектара. Як повідомив директор лісгоспу В’ячеслав Шако, планується також заліснити суцільно-лісосічні зруби. Для цього вже проведено підготовку ґрунту на площі 31,5 га.
Навесні нинішнього року тут висаджуватимуть культури більш стійкі до природних змін клімату, хвороб, шкідників та пожеж. Насадження виконуватимуть за змішаною схемою посадки. До лісових культур, де головною породою є сосна звичайна, як супутню породу будуть висаджувати дуб північний. Це зменшить ймовірність розвитку та поширення кореневих хвороб, збільшить пожежостійкість насадження. Як супутні породи заплановано висаджувати чорний горіх, липу, клени, а також чагарник – дерен справжній. При лісорозведені головною породою буде біла акація, гледичія, а супутніми — вишня повстиста, абрикос, слива, а також чагарник – дерен справжній.
З метою високоякісного та своєчасного проведення лісокультурних робіт лисянські лісівники заготовили достатню кількість лісового насіння. Протягом року заплановано збільшити асортимент деревних порід та площу лісових розсадників, виростити 800 тис. високоякісних сіянців основних лісоутворюючих порід в широкому асортименті. Нині у лісових розсадниках лісгоспу очікує весни майже 200 тис. сіянців та саджанців.