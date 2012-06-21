Авіакомпанія Air New Zealand подала патент на триповерхові спальні місця з двома ліжками на кожному рівні, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Параметри спального місця – 200 см в довжину і 58 завширшки. Розробка отримала назву Skynest і буде використовуватися в салоні економ-класу. У компанії поки немає чіткого розуміння, де саме розміщувати купе з ліжками. Розробники відзначають, що при необхідності для цього можна буде прибрати кілька рядів з сидіннями.
У майбутньому компанія може забезпечити спальні місця світильниками для читання, USB-портами і вентиляцією. Ідею планують запропонувати й іншим перевізникам.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»