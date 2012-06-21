У Бельгії спостерігається бум продажів будиночків на колесах. Бельгійці у такий спосіб сподіваються забезпечити собі можливість насолодитися літнім відпочинком у непевний час пандемії коронавірусу.
«Ви купуєте свій власний простір на колесах, де можете легко контролювати дотримання гігієни, окрім цього вам просто обирати, куди і коли хочете їхати. Ви маєте затишний будиночок для комфортного відпочинку, поєднаний з чарами відпочинку у наметі», — так пояснює зростання продажів генеральний директор бельгійської компанії з виробництва автобудинків Дірк Ван Ейк. За його словами, під час карантину компанія несла великі збитки, проте нині поступово бізнес досить успішно виходить з локдауну. Фірма повідомляє про зростання продажів удвічі порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
Паралельно з попитом на автодомівки, зростає і попит на оренду автомобілів. Проте ці тенденції означають погані новини для авіаційного сектору. Оскільки вклавши значні фінансові кошти у будинок на колесах (його вартість становить близько 50 тисяч євро), люди навряд чи користуватимуться послугами авіаперевізників.
Оксана КРАМАРЧУК,
для «Урядового кур’єра»