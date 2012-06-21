На території Лівану палеонтологи виявили чудово збережені скам'янілі рештки літаючої рептилії крейдяного періоду. Птерозаври – вимерлі родичі птахів, першими з хребетних освоїли маховий політ і жили пліч-о-пліч з гігантськими наземними динозаврами. Найзнаменитішими його представниками можна назвати птеродактилів. Свого часу ця група тварин була досить успішною, численною і різноманітною.
Її новий представник – крилата рептилія середніх розмірів, з розмахом крил близько 130 сантиметрів. Александер Келлнер (Alexander Kellner) і його співавтори представили опис птерозавра в статті, опублікованій в журналі Scientific Reports. Виявлена скам'янілість зберегла майже повний скелет тварини, включаючи череп з зубастою нижньою щелепою. Птерозавр отримав назву Mimodactylus libanensis.
Скам’янілим решткам 95 мільйонів років, це верхній крейдяний період історії Землі. Тоді нинішній Близький Схід, де були знайдені рештки птерозавра Mimodactylus libanensis, був великим морським мілководдям, з теплими рифами і лагунами. Тут жили численні популяції різноманітних птерозаврів, серед яких і ліванські Mimodactylus libanensis.
Нові дослідження показують, що стародавні літаючі рептилії, відомі як птерозаври, були набагато різноманітнішими, ніж спочатку передбачалося, згідно з новим дослідженням міжнародної групи палеонтологів, зокрема вчених з Університету Альберти та Національного музею у Ріо-де-Жанейро, Бразилія.
За припущенням палеонтологів, ці хижаки харчувалися ракоподібними, полюючи на них приблизно так само, як це роблять сучасні морські птахи – альбатроси і фрегати. Анатомія Mimodactylus libanensis не дуже схожа до раніше знайдених на Близькому Сході і в Північній Африці птерозаврів, зате зближує його з китайськими Haopterus gracilis, що жили на іншому боці стародавнього океану Тетіс.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»