Невеликий уламок метеорита, виявлений в Єгипті, змінює нинішнє розумінню утворення Сонячної системи. Аналіз показує, що метеорит має неземне походження і містить сполуки, які з'явилися задовго до виникнення нашого Сонця.
Камінь Гипатія знайшли в Лівійській пустелі. Його назвали на честь античної жінки-вченого Гипатії Олександрійської.
Раніше аналіз каменю показав, що він містить мікромінеральні з'єднання, які ніде не знайдені ні на нашій планеті, ні в будь-якому іншому відомому досі метеориті. Такі сполуки ніде не зустрічаються в інших куточках Сонячної системи.
Тепер результати нового дослідження, опублікованого в «Geochimica et Cosmochimica Acta», показали, що інопланетна порода також не має силікатних мінералів, що робить її ще більш унікальною з нині відомих матеріалів Сонячної системи. Камінь також містить мінерали, які, мабуть, старші за Сонце.
«Більша частина структури «Гипатії» нагадує погано змішане тісто фруктового пирога. У геології ми називаємо таке явище двома змішаними матрицями. Метеорит містить велику кількість дуже специфічних вуглецевих сполук, які називаються поліароматичними вуглеводнями, які є основним компонентом міжзоряного пилу, який існувала ще задовго до утворення нашої Сонячної системи », - говорить Ян Крамерс (Jan Kramers), один із дослідників.