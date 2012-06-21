Влада округу Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США) встановила найвищий у регіоні рівень небезпеки через природні пожежі, повідомив в четвер американський телеканал Сі-Ен-Ен.
У Лос-Анджелесі введено режим надзвичайної ситуації.
Зазначається, що зараз пожежі вирують у чотирьох окремих районах у південній частині штату. Загальна площа території, що постраждала від пожеж, становила вже майже 50 тис. га.
Наймасштабніша пожежа, що отримала назву «Томас», охопила понад 36 тис. га в окрузі Вентура. Пожежна служба штату попередила жителів округу про існування «великої ймовірності сильного поширення вогню».
«На нас чекають ніч і день, сповнені випробувань», — сказав на прес-конференції представник пожежної служби штату Тім Чавес. Він зазначив, що сильний вітер і вкрай суха рослинність в регіоні сильно ускладнюють боротьбу з вогнем.
Раніше влада штату розпорядилися про евакуацію понад 200 тис. осіб.
Напередодні губернатор штату Каліфорнія Джеррі Браун ввів режим надзвичайної ситуації в окрузі Вентура.
Повідомлялося, що внаслідок пожеж у південних районах штату згоріло вже кілька сотень будівель. Не менш трьох пожежних постраждали під час гасіння вогню.
Крім того, місцеві ЗМІ повідомляли про загибель однієї людини внаслідок ДТП, причиною якого стала пожежа.
Поширення вогню також призвело до перебоїв з електропостачанням. Понад 260 тис. осіб на півдні штату залишаються без електрики.
Сі-Ен-Ен зазначив, що евакуювали зокрема й жителів престижного району Лос-Анджелеса Бель-Ейр, в якому проживають багато голлівудських знаменитостей.
У вогні загинула частина виноградника Moraga Bel Air, що належить медіамагнату Руперту Мердоку. Під загрозою опинилися будинки вартістю десятки мільйонів доларів голлівудських зірок: Дженніфер Еністон, Гвінет Пелтроу, Харрісона Форда, Дженніфер Лопес, пише The Mirror.