Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
«Лоскотон» — так називається літературний конкурс творів для дітей, заснований департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради разом із обласною організацією Національної спілки письменників України.
Нинішнього року конкурс відбувся уже втретє. Цього разу серед кількох претендентів конкурсна комісія віддала перевагу письменнику Івану Дубініну за книгу «Кукудя, або Пригоди кукурудзяного хлопчика». В оповіданні йдеться про пригоди трьох дівчаток і їхнього нового знайомця — крихітного чоловічка, якого батько одного дня знайшов на власному городі серед качанів кукурудзи.
Чудернацьке створіння активно вивчає світ, бавиться з подружками і мимохідь відкриває нам усі принади щасливого й безтурботного дитинства. Кумедні ситуації, в які потрапляє овочевий прибулець, захоплюють маленьких читачів, які вже встигли прочитати оповідання, вони дивуються й сміються разом із його героями.
Як повідомив голова Черкаської письменницької організації Володимир Поліщук, це далеко не перший успіх письменника, який народився й працював на Луганщині, а з середини 1990-х років проживає в Черкасах. Зокрема два роки тому його було визнано лауреатом престижної в царині гумору й сатири літературної премії — імені Остапа Вишні.
Вручення нової відзнаки переможцю планується приурочити до Міжнародного дня захисту дітей — 1 червня.