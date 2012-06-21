Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Із 16 липня триває пожежа на Лубенському міському звалищі твердих побутових відходів. Полум’я охопило площу приблизно 1,8 гектара. За цей час вогнеборці загасили пожежу на площі 1,2 гектара – залишилося ще понад пів гектара. Горить вісім осередків, вогонь проник місцями на глибину до одного метра. Пожежу ліквідують 10 чоловік особового складу ДСНС за допомогою 6 одиниць спецтехніки. Воду для гасіння беруть із розташованого неподалік водоймища очисних споруд.
З початку літа це вже друга пожежа на Лубенському полігоні ТПВ. Перший раз загоряння ліквідували за 6 діб.