Представники волонтерських спільнот з усієї України, держави та міжнародних партнерів зібралися для спільної роботи над майбутнім волонтерського сектору.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін подякував захисникам, завдяки яким держава може планувати своє майбутнє, і зазначив, що ще з 2014 року волонтерський рух продемонстрував силу самоорганізації українського суспільства і готовність брати на себе врегулювання викликів у найскладніші часи.

«Волонтери — це люди, яким не потрібно пояснювати, чому слід допомагати. Це люди, які можуть об’єднатися за одну секунду і зробити те, де держава не встигає допомогти. Одна з причин, чому ми зібралися, — об’єднати розрізнені елементи у величезну силу. Для держави надзвичайно важливо, щоб держава та волонтери мали постійний діалог, оскільки багато питань і на законодавчому, і на координаційному рівнях потрібно вирішувати спільно, доповнюючи одне одного», — наголосив міністр.

Денис Улютін зазначив, що держава та волонтери мають спільно напрацювати спільне бачення розвитку волонтерського руху.

«Один з головних елементів, які маємо спільно напрацювати, — захист родин волонтерів, які загинули. Ці питання повинні бути вбудовані у загальну систему волонтерського руху», — зауважив міністр.

На заході було презентовано програму розвитку волонтерства в Україні та майбутню раду волонтерів при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.

Захід відбувся з ініціативи Мінсоцполітики у співпраці з Благодійним фондом «Помагаєм», Шведським центром допомоги (Swedish help center), Національною соціальною сервісною службою України, Фондом «Східна Європа», Волинською обласною державною адміністрацією, повідомляє Мінсоцполітики.