Центр розмістився на першому поверсі міської стоматологічної лікарні Рубіжного. До нього входять чотири клінічних зали, оснащені найсучаснішим медичним обладнанням, дві навчальні кімнати, лекційна аудиторія, асистентська та лаборантська. А ще він став першим підрозділом майбутньої університетської клініки, вважають фахівці державного закладу «Луганський державний медичний університет», який свого часу було евакуйовано з неконтрольованої території до Рубіжного.
— Відкриття центру такого рівня дасть змогу запровадити у навчальний процес вивчення новітніх медичних технологій у галузі стоматології, отже випускати фахівців міжнародного рівня. До того ж, у нас 50% студентів — іноземці, — підкреслив ректор університету професор Ігор Іоффе.
Нині у стоматологічному навчальному клінічному стоматологічному центрі навчаються 82 студенти, з них 41 іноземець. Вони приїхали з Індії, Марокко, Йорданії, Ірану, Азербайджану, Узбекистану.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»