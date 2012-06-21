Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
За останній тиждень у Львові спостерігається різке збільшення захворювання на грип і ГРВІ серед дітей вікової категорії від 7 до 17 років. Тож було рекомендовано призупиняти навчання в закладах освіти, відповідно до листів їх керівників, де відсутні 20 і більше відсотків учнів через недугу.
За інформацією прес-служби міськради, досі в обласному центрі не проводили занять у 21-му закладі освіти. 14 лютого ще шість навчальних закладів тимчасово призупинили навчання через захворювання значної кількості учнів на кір, ГРВІ та грип. Отож загалом до кінця тижня учні 27-ми навчальних закладів Львова перебуватимуть на вимушених канікулах.