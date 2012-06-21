Відсьогодні для жителів Львова, Луцька і Рівного встановлено нові тарифи на холодну воду та водовідведення.
Про це йдеться в постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 02.11.2017 року № 1343 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» опублікованої в «Урядовому кур’єрі» 16 грудня 2017 року.
Нею затверджено порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Нові тарифи діють з 17 грудня 2017 року.
Львівському міському комунальному підприємству «Львівводоканал» встановлено такі тарифи:
на централізоване водопостачання:
♦ споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопос тачання та водовідведення, — 2,98 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
♦споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 6,41 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення:
♦ споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 0,72 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
♦споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 3,42 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).
Комунальному підприємству «Луцькводоканал» встановлено такі тарифи:
на централізоване водопостачання — 4,72 грн за 1 куб. м (без податку на дода ну вартість);
на централізоване водовідведення — 4,62 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).
Рівненському обласному виробничому комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» встановлено такі тарифи:
на централізоване водопостачання — 6,87 грн за 1 куб. м (без податку на до-дану вартість)
на централізоване водовідведення:
♦ споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 2,35 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
♦споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 5,61 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).