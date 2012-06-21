Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Світлий та подячний День матері, який українці відзначають цієї неділі, не могли залишити без концерту у Львівській національній філармонії. Піснею, аріями з опер, щирими словами виконавці цієї установи хочуть подякувати всім матерям за любов і лагідність, турботу й доброту, тож організували концерт. Онлайн, звісно. Відеотрансляцію можна буде подивитися на офіційних філармонійних YouTube-каналі та сторінці у Фейсбук.
Музичні дарунки прозвучать, зокрема, у виконанні Софії Соловій, яка виступає на сценах найкращих європейських і світових оперних театрів, Наталії Кухар та Юрія Гадзецького. Концерт не обійдеться без славетної пісні «Рідна мати моя». Її, а також «Ніч яка місячна», «Я піду в далекі гори» заспіває заслужена артистка України, переможниця торішнього телевізійного талант-шоу «Голос країни» Оксана Муха.
Тим часом Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької цього святкового дня транслюватиме архівний запис 2009 року «Украденого щастя». За цією однойменною п’єсою Івана Франка лібрето створив Максим Рильський, а музику до опери написав Юлій Мейтус. Цей музично-драматичний твір у репертуарі львівського театру є вже рівно 60 років.