Масштабний інформаційно-просвітницький проект із безпеки руху стартує у місті Лева й триватиме рік. Його ініціатори проведуть соціологічне дослідження, чимало публічних дискусій про виклики й проблеми щодо дотримання правил дорожнього руху, флешмоби та навчання серед школярів, тренінги для водіїв та просвітницьку кампанію у ЗМІ. За перебігом усіх подій можна стежити за допомогою хештега #SafeRoadsLviv.
До організаторів проекту «Безпечні дороги» належать соціальна ініціатива Української Греко-Католицької Церкви «Хтось не зробить» і медіа-хаб «Твоє місто» у співпраці із кафедрою соціології Національного університету «Львівська політехніка», організацією Rotary Lviv International, патрульною поліцією Львова за підтримки ексклюзивного партнера — компанії Aria Motors.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові презентували новий офіційний промо-ролик міста
«Рух дорогами міста — це те, що стосується кожного з нас: пішоходів, велосипедистів, пасажирів громадського транспорту чи водіїв. Усі ми прагнемо безпеки, комфорту та взаємної ввічливості. На практиці цього бракує», — каже співзасновник «Твого міста» Тарас Яценко.
За даними патрульної поліції Львова, у місті за півроку трапилось понад 4 тисячі ДТП, зокрема зафіксовано 670 випадків, коли люди постраждали, із них 69 — загинули. У той же період поліція зареєструвала 104 дорожньо-транспортних пригоди за участю дітей.
«Дороги — це місце, де зустрічаються люди різного віку, різного рівня достатку та освіти. На жаль, ці стосунки часто завдають прикрості й дискомфорту, а іноді позбавляють здоров’я й життя. Єпископи УГКЦ звернулись до всіх учасників дорожнього руху з закликом відповідально ставитись до правил. І нагадали, що недотримання правил дорожнього руху є не лише порушенням закону, а й нехтуванням Божою заповіддю «не убий», — каже голова Комісії у справах молоді Львівської Архиєпархії УГКЦ, отець Ростислав Пендюк.
Організатори інформаційно-просвітницького проекту сподіваються, що він допоможе з’ясувати ставлення громади до порушення правил дорожнього руху та їх причини, а за допомогою навчання школярів і тренінгів для водіїв громадського транспорту змінить на краще культуру поведінки на дорозі.