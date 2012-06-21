Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні вже два місяці триває надзвичайна ситуація, пов’язана з поширенням коронавірусної інфекції. Життя наше здебільшого зачинене дверима власного помешкання, спілкуємося переважно дистанційно. У Львові Центр міської історії та Український католицький університет зацікавилися «безпрецедентним досвідом» перебування українців на карантині й запросили їх поділитися власною історією. Задля цього оголосили конкурс «Карантинні досвіди». До 30 червня чекатимуть на розповіді про життя в нових умовах, а підсумки творчого змагання підіб’ють до 30 серпня.
Простір, повсякдення, творчість — тріада, що об’єднує міркування, досвід, розповіді в цьому конкурсі. Його організатори хочуть, зокрема, дізнатися, як змінилося під час карантину відчуття та сприйняття простору, які емоції супроводжують у повсякденні, що наповнює вільний час співвітчизників. До участі в цьому творчому змагання приймають друковані або писані від руки тексти. Вітають також доповнення матеріалу світлинами, малюнками, колажами. На переможців чекають перша премія — п’ять тисяч гривень, дві других — по чотири тисячі гривень. Винагорода за третє призове місце (їх визначать три) становитиме по три тисячі гривень. За підсумками конкурсу «Карантинні досвіди» планують публікацію.