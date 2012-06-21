Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
30 нових тролейбусів уже отримало підприємство «Львівелектротранс». Комунальний парк транспортних засобів у місті Лева не лише оновлюють. Тут наголос ставлять саме на екотранспорт – тролейбуси, трамваї, електробуси.
Скажімо, місцеві виробники – спільне українсько-німецьке підприємство «Електротранс» і ПрАТ «Концерн-Електрон» мають виготовити для Львова пів сотні тролейбусів. Постачати перші такі пасажирські транспортні засоби виробничники почали наприкінці 2019 року.
Тим часом комунальне підприємство «Львівелектротранс», зважаючи на поширення коронавірусної інфекції, нині почали обробляти дезінфікуючими засобами поручні та всі поверхні в салонах громадського транспорту. На підприємстві у серпні до ладу мають стати дві сучасні мийки, які митимуть трамваї та тролейбусі ззовні на ходу. Завдяки їх запуску зможуть якісно мити впродовж ночі до двохсот одиниць транспорту.