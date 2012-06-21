Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Торік у Львові розпочали оновлення площі перед оперним театром. Її архітектори побачили не просто сучасною, а й у формі скрипки. Водограй-еквалайзер має бути «сухим». Холодної пори він, звісно ж, не працюватиме, зате його перетворюватимуть на пішохідну зону.
Реконструкцію мали б завершити нинішнього року. А вже після цього, як вирішили днями, на площі встановлять мінімакет будівлі національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької з текстом, набраним шрифтом Брайля. Як поінформували в пресслужбі міської ради, роботи з виготовлення такої моделі відомої будівлі в зменшеному вигляді коштуватимуть 381 тисячу гривень.
Зрештою, в середмісті Львова мінімакет оперного театру вже буде другим, адже два роки тому тут уже з’явилася в зменшеному вигляді копія пам’ятника Тарасові Шевченку.
Уже подбали й про маленькі макети Архикатедрального собору Святого Юра та площі Ринок. Їх встановили в межах ініціативи «Львів на долонях».