Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Різдвяні святкові столи у Львові накрили для безхатченків, неповносправних, малозабезпечених, самотніх. Спільнота взаємодопомоги «Оселя», скажімо, вже протягом 15 років влаштовує Святу вечерю для людей у потребі. В закупівлі та приготуванні страв допомагають меценати й волонтери. Такі ж Святвечори в обласному центрі організовують також Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, Український католицький університет, благодійний фонд «Справа Скарбека».
Святу вечерю люди у потребі, як і годиться, починали з молитви. Під час вечері всі разом співали колядок, віншували.
Коляда, а також подарунки чекали на малозабезпечених людей під час різдвяного обіду. Про нього подбала Міжнародна мирянська спільнота святого Егідія спільно з парафією храму Покрови Пресвятої Богородиці. Варто зауважити, що ця спільнота такі святкові обіди з бідними вже влаштувала у 80 країнах світу. В Україні 7 січня добру й щиру справу організувала, крім Львова, ще в Івано-Франківську та Києві. У місті Лева святкові столи накрили безпосередньо у самій церкві перед вівтарем, де зазвичай відправляють Святу Літургію. На обід зібралося майже 600 осіб. З ними радість Різдва розділив міський голова Львова Андрій Садовий.