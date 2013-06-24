За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури перекрито масштабний канал контрабанди наркотичних засобів та прекурсорів з країн Євросоюзу до України, з метою подальшого збуту (ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, група осіб, до якої входили жителі різних областей України, організували ввезення наркотичних засобів з країн ЄС до України через митні пости Галицької митниці Держмитслужби з метою подальшого збуту. Для цього вони використовували міжнародний сервіс одного з поштових операторів в Україні, а в документах на відправлення вказували недостовірні дані щодо вмісту. За попередніми даними, щомісячний обіг каналу контрабанди складав близько 1 млн грн.

Наприкінці січня 2022 року на митному пункті пропуску Львів-Поштовий виявлено та оглянуто посилку, яка слідувала з Республіки Польща в Київську область, та в якій знаходились понад півтисячі таблеток з вмістом трамадолу.

В ході проведення обшуку в квартирі одного з учасників групи виявлено та вилучено більше 10 тис таблеток, серед яких медичні препарати із вмістом психотропних речовин та наркотичний засіб екстазі загальною вагою близько 200 г. Вартість вилучених наркотичних засобів і прекурсорів на чорному ринку складає приблизно 1 млн грн.

Наразі затримано одного з учасників групи в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проводяться заходи щодо встановлення усіх причетних до злочинів осіб.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюються працівниками Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.