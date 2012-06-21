Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Мобільну наукову лабораторію для шкіл придбали у Львові. Це вже друге таке спеціалізоване обладнання купили для проведення інтерактивних занять у загальноосвітніх закладах.
Принагідно нагадати, що завдяки міській раді перша подібна лабораторія з’явилася в грудні 2018 року. Її десять експонатів розкривають певні фізичні явища. Нині вона активно «подорожує» львівськими школами. Адже кожен експонат обладнаний інформаційним стендом, який можна розкладати та перевозити.
Незабаром і щойно куплена мобільна наукова лабораторія стане пересувним об’єктом у школах міста Лева. Днями ж львівські вчителі, які за її допомогою вестимуть згодом інтерактивні заняття, приймали вдома фахівців з Польщі й запозичували в них відповідний досвід і знання. Новий прилад має дев’ять експонатів, кожен з яких розкриває якесь явище. «Звуконаслідування», «Побач власний голос», «Калейдоскоп», «Галерея одного елемента» – це лише назви кількох таких експонатів.
Власне, призначення лабораторії – зацікавити учнів до наукової діяльності. На такому обладнанні, підкреслюють в управлінні освіти міської ради, школярі можуть зрозуміти явища, які зустрічаються їм у повсякденні, але діти не усвідомлюють, чому саме так відбувається.