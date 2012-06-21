Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Львівські поліцейські отримали повідомлення від медиків одного з міських травмпунктів про те, що до них із вогнепальним пораненням привезли молоду жительку Миргорода. На площі Ринок у Львові зловмисник вистрілив дівчині у ногу, ймовірно з пневматичної зброї. Дівчина повідомила правоохоронцям, що грала на скрипці, а потім відчула різкий біль. 20-річну мешканку Миргорода доправили до мед закладу, лікарі вилучили кулю з рани. Після надання медичної допомоги постраждалу відпустили.
За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження (ч. 4 ст. 296 КК України). Зловмиснику загрожує покарання до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють особу зловмисника. Усіх, хто може допомогти встановити обставини події, просять звертатися на оперативну лінію 102.
Кілька днів тому у Полтаві на вулиці Вороніна чоловік стріляв із травматичного пістолета у сусідів через гучну музику – четверо людей постраждало.