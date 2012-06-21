У суботу, 25 листопада, у Львові відбудеться VIII Всеукраїнський форум ОСББ.
Робота Форуму буде спрямована на обговорення питань реформування сфери житлово-комунального господарства. Також учасники говоритимуть про тарифи на комунальні послуги та перспективи створення конкурентного ринку, процес впровадження енергоефективних змін. Подія відбудеться «з метою створення якісної комунікаційної платформи задля обміну досягненнями та можливостями змін у галузі житлового господарства між усіма впливовими групами: представниками ОСББ, владою, бізнесом, експертами», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.
Учасниками Форуму стануть найпрогресивніші керівники ОСББ та Асоціацій ОСББ зі всіх областей України; представники влади Львова, очільники відділів та управлінь житлового господарства обласних центрів, представники міжнародних організацій та громадського сектору.