Уже 19 років у нашій країні діє Спілка вірмен України. Вона об’єднала всі громадські організації етнічних вірмен, які живуть в Україні. Громадська організація «Спілка вірмен України» конференції, виїзні засідання організовує в різних українських містах. У Львові, скажімо, її учасники збиралися 2016 року. А цього року знову з’їхалися до міста Лева на зібрання.
Ще в XIV столітті у Львові збудували вірменську церкву. Нині вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці — архітектурна пам’ятка національного значення. Давно в місті є й вулиця Вірменська. Вона одна з найулюбленіших і для міського голови Андрія Садового. Про це він сказав на конференції виїзного засідання Спілки вірмен України і повідомив, що міська рада разом з вірменською громадою реконструює один зі скверів. Тож жителі міста з радістю приходитимуть туди відпочивати, а вірмени матимуть ще одне місце, де почуватимуться, як рідні.