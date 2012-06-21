Постановку гуцульського весілля, коляду, концерт за участі найкращих мистецьких колективів Верховинського району Івано-Франківської області — усе це можна було побачити у Львові на центральній площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку цими вихідними на Дні гуцульської культури.
Чимало львів’ян та гостей міста відвідали й виставку-продаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва, майстер-класи з виготовлення гуцульських речей. Також на святі частували стравами карпатської кухні.
Участь у відкритті заходу взяли й представники влади. Очільник Львівщини Олег Синютка висловив подяку за презентацію гуцульської культури і наголосив, що культура — це один з об’єднувальних чинників для кожного регіону України. А голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин зазначив, що на такому дійстві переповнює неймовірне відчуття гордості за українське — нашу культуру, звичаї, мистецтво, за українців. Тим часом у містечку майстрів, яке розташувалося обабіч головної сцени, у виставкових наметах діяла експозиція виробів декоративно-ужиткового мистецтва, вишивки, бісероплетіння, писанкарства, ткацтва, кушнірства. Також верховинці запрошували львів’ян на тури вихідного дня — активний відпочинок колоритним гуцульським краєм, туристичні мандрівки на Говерлу, Піп Іван, Писаний Камінь, Бребенескул, Ребра, Шпиці, Дземброню, Довбушанку. Цікавою є і музейна Верховинщина, адже тут розташовані музеї Івана Франка, Гната Хоткевича, музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музей гуцульської магії, хата-музей «У трембітаря», музей фільму «Тіні забутих предків» тощо. Гості не лише спостерігали за талановитими співвітчизниками, а й могли долучитися до дійства — навчитися виготовляти гуцульський одяг, танцювати і співати традиційні для регіону танці й співанки.