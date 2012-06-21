Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

У львівському парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького втілюють інтерактивний «Календар війни». У планах тут підготувати інсталяції, які б розповіли-нагадали про бої на сході нашої країни — за Іловайськ, Донецький аеропорт, на Дебальцівському плацдармі.

Нинішнього ж червня встановили перший пам’ятник — мініатюрну копію військово-транспортного літака Іл-76, який шість років тому збили неподалік Луганська проросійські найманці. Тоді на борту були 49 наших десантників, усі загинули.

Фото з сайту facebook.com/ParkKulturyLviv

Усі деталі інсталяції власноруч виготовили працівники львівського парку, серед яких, зокрема коваль Михайло Талама, столяр Андрій Лубинець. Копію літака в мініатюрі експонуватимуть цілий місяць.

У соцмережі ініціатори «Календаря війни» називають два чинники, які спонукали відкрити інтерактивний пам’ятник саме в центрі парку імені Богдана Хмельницького. Тут щодня буває чимало людей, але в життєвому коловороті вони не часто згадують про війну. Важливо й те, що неподалік розташована частина 80 окремої десантно-штурмової бригади, яка захищала Луганський аеропорт, а також Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Цей інтерактивний пам’ятник, на переконання працівників парку, нагадуватиме про те, що загибель воїнів була жертвою за нашу землю і забувати цього не можна.