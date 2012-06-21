Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У львівському парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького втілюють інтерактивний «Календар війни». У планах тут підготувати інсталяції, які б розповіли-нагадали про бої на сході нашої країни — за Іловайськ, Донецький аеропорт, на Дебальцівському плацдармі.
Нинішнього ж червня встановили перший пам’ятник — мініатюрну копію військово-транспортного літака Іл-76, який шість років тому збили неподалік Луганська проросійські найманці. Тоді на борту були 49 наших десантників, усі загинули.
Усі деталі інсталяції власноруч виготовили працівники львівського парку, серед яких, зокрема коваль Михайло Талама, столяр Андрій Лубинець. Копію літака в мініатюрі експонуватимуть цілий місяць.
У соцмережі ініціатори «Календаря війни» називають два чинники, які спонукали відкрити інтерактивний пам’ятник саме в центрі парку імені Богдана Хмельницького. Тут щодня буває чимало людей, але в життєвому коловороті вони не часто згадують про війну. Важливо й те, що неподалік розташована частина 80 окремої десантно-штурмової бригади, яка захищала Луганський аеропорт, а також Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Цей інтерактивний пам’ятник, на переконання працівників парку, нагадуватиме про те, що загибель воїнів була жертвою за нашу землю і забувати цього не можна.